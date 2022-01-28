Екатеринбург, 28 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Свердловской области в ДТП погибли водитель и пассажир грузовика. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области На месте столкновения грузовиков на Урале

Авария произошла ранним утром 28 января. Водитель грузовика «Хёндай» врезался в грузовик «Рено» и в результате погубил себя и пассажира.

Сотрудники ГИБДД установили, что водителем машины «Хёндай» был мужчина 1990 года рождения со стажем вождения шесть лет. А водитель «Рено» имеет стаж вождения 18 лет. Он пояснил полицейским, что в пути у автомобиля возникла поломка, в связи с чем он остановился на проезжей части, прижавшись к правому краю, включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки. Находясь в кабине, почувствовал сильный удар.