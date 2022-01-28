Благовещенск, 28 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Зейском районе Амурской области возбуждены ряд административных дел и одно уголовное по итогам проверки деятельности золотодобывающих компаний. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в их работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Terneyau.ru Добыча золота

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В список нарушителей попали три золотодобытчика. ООО «Монолит Геология» загрязнила предоставленный ей лесной участок мусором и отходами производства. Артель старателей «Александровская» засорила природную территорию отходами древесины и перекрыла русло реки. ООО «Маристый» незаконно срубило 59 лиственниц и ответит по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Всего в отношении недропользователей заведены одиннадцать административных дел и одно уголовное. Прокуратура требует от представителей органов исполнительной власти лучше контролировать использование золотодобытчиками лесных участков.

«Каждый выявленный подобный факт должен жестко пресекаться, в том числе путем решения вопроса об отзыве соответствующих лицензий» — отметил прокурор Амурской области Александр Бучман.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года глава Приамурья Василий Орлов поручил ужесточить надзор за золотодобывающими предприятиями, а за небольшими артелями установить особый контроль. Задача была поставлена перед профильными министерствами и надзорными ведомствами.