Самара, 28 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Еще одна опорная школа Самарского государственного медицинского университета открылась в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Вторая опорная школа этого вуза была открыта в образовательном центре «Южный город». В ней оборудованы специальные медицинские классы, которые оснащены разработками университета. В этих классах будут готовить школьников, которые планируют стать врачами.

В образовательном центре «Южный город» медклассы оснащены тренажерами внутримышечных и подкожных инъекций, сердечно-легочной реанимации, индикатором кардиоритма, имитаторами переломов, ранений, обморожений и ожогов, медицинскими носилками. Кроме этого, здесь имеются хирургические тренажеры для знакомства с особенностями отработки мануальных навыков и тренажерами с применением 3D, VR-технологий — «Экстренная медицинская помощь», «Виртуальная клиника», 3D-атлас медицинских инструментов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первая опорная школа этого университета была открыта в конце 2021 года на базе медико-технического лицея. Всего по результатам конкурса статус опорных получили шесть школ Самарской области, а статус базовых получили 22 школы.