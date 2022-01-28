Кабул, 28 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Многие афганцы были вынуждены продавать свою почку, чтобы купить еду. Недавно семье из пяти человек сделали операцию, и некоторые из их органов были проданы примерно за 1500 долларов. Десятки женщин также продали свою почку в провинции Герат. Об этом сообщает Sky News.

John Campbell Почка

Читайте также: Жительница Афганистана продала своих дочерей ради спасения сыновей

По данным британского телеканала, в одной деревне в Герате, недалеко от иранской границы, десятки женщин продали свою почку, чтобы прокормить своих детей и семьи. Некоторые из них подростки. Многие жители деревни продали свою почку покупателям из Ирана, чтобы расплатиться с долгами.

Экономика Афганистана находится на грани краха и, по данным СМИ, людям нечего продавать, кроме своих органов.

Многие из тех, кто продал почки, до этого уже продали все предметы домашнего обихода. Другие продают своих детей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил на заседании Совета Безопасности, что ситуация в Афганистане «висит на волоске». Он призвал все страны разрешить все транзакции, необходимые для гуманитарной деятельности в удерживаемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистане.