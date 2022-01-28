Москва, 28 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают не на слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), а на ликвидации ПФР.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

«ПФР надо не реорганизовывать, а упразднить», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его убеждению, Пенсионный фонд — как ложка дегтя, способная испортить любую бочку меда.

«И новый Социальный фонд на деле окажется антисоциальным. Деньги граждан будут пропадать просто более централизованно», — прогнозирует он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об объединении ПФР и ФСС заговорили в 2021 году. Объединение планируется завершить к 2023 году.

Проект закона об объединении фондов планируется вынести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, бюджет нового фонда будут обсуждать летом в рамках бюджетного процесса.