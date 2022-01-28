Южно-Сахалинск, 28 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что новые налоговые преференции помогут освоить Курилы и это принесёт пользу экономике Дальнего Востока и всей страны. Новый закон позволит создать промышленные, туристические и социальные объекты, рабочие места и принесёт пользу людям, об этом полпред заявил 27 января в ходе рабочей поездки на Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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На Курилах ждут инвесторов в сферах рыбопереработки, энергетики, туризма и рекреационных услуг, транспорта и логистики. Полпред поставил задачу, что бы к моменту вступления в силу закона о преференциальном налоговом режиме на Курилах, инвесторы могли получить на островах земельный участок и подключение к электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, Трутнев подчеркнул, что преференции для инвесторов на Курилах будут"чрезвычайно широкие» — бизнес будет освобожден от обязательств по налогу на прибыль, землю, транспорт, имущество, а страховые взносы составят 7,6%.