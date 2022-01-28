Анкара, , 08:30 — REGNUM Турция в течение ближайших месяцев планирует начать поставки ударных беспилотников в Казахстан. Об этом гендиректор аэрокосмической компании Turkish Aerospace Inc (TUSAŞ) Темель Котиль сообщил агентству Anadolu Ajansı.

Многоцелевой беспилотник Anka-S Tusas.com

Он рассказал, что договорённость достигнута по продаже боевой версии многоцелевого аппарата TAI Anka. Этой моделью интересуются и в других странах.

«Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик», — сказал Котиль.

Стоит отметить, что беспилотники Anka, согласно открытым данным, могут нести на себе восемь управляемых противотанковых ракет или четыре авиабомбы с лазерным наведением. Турция использует их в боевых действиях в Сирии.