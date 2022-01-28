Новоалтайск, Алтайский край, 28 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Кандидаты на кресло главы Новоалтайска, освободившегося после того, как Сергей Еремеев покинул пост по состоянию здоровья, пока не объявились. И это несмотря на то, что конкурс стартовал неделю назад, сообщают «Вести-Алтай».

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В местном собрании депутатов уверены: кандидаты ещё появятся. Возможно, претендентам не хватило времени собрать необходимые документы.

«Всё-таки срок не такой большой — десять дней — поэтому, я думаю, активность возрастёт в последние дни приёма», — пояснила председатель Новоалтайского городского собрания депутатов Вера Егорова.

Приём документов завершится 30 января. Выборы мэра Новоалтайска должны состояться в марте 2022 года. Сейчас временно руководить Новоалтайском поручено заместителю главы администрации Владимиру Бодунову.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация в октябре 2020 года возникла в Магадане. Тогда мэр Юрий Гришан, поясняя почему не оказалось желающих подать документы на конкурс по выборам главы столицы Колымы, отметил, что новому главе придётся тяжело в условиях жёсткого контроля по исполнению нацпроектов.

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