Астана, 28 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. По прибытии во время беспорядков в Казахстане в Алма-Ату, бывшую столицу и самый крупный город республики, российские миротворцы из состава контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали осуществлять охрану генерального консульства РФ в городе. Об этом 28 января рассказал генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмблема ОДКБ

Как отметил в интервью РИА Новости российский дипломат, после начала беспорядков в Алма-Ате консульство предприняло ряд мер, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации, с учетом проживания в консульстве семей сотрудников с детьми.

«Тревожные события развернулись непосредственно поблизости от нашего здания. На территорию расположенной рядом с консульством больницы ночью, проломив ворота, въехали несколько автомашин, там было около 50 человек с палками и дубинками», — сказал он.

Также Бобров добавил, что вначале в диппредставительстве предположили, что это могут быть народные дружинники, однако затем наблюдавший за происходящим по камерам видеонаблюдения дежурный пограничник Генконсульства доложил ему, что указанные люди выстрелили в спину пытавшемуся сбежать от них человеку и заволокли его обратно.

При этом генеральный консул РФ уточнил, что это был «экстремально напряженный период» для него, как для отвечающего за жизни и здоровье сотрудников руководителя.

«На следующий день консульство было взято под охрану отрядом российских десантников — одной из первых групп прибывших в Казахстан миротворцев. Это было необходимо, так как стало понятно, что речь идет о достаточно подготовленных боевиках, и мы опасались, что может быть какая-то провокация в отношении нашего загранучреждения», — добавил Бобров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алма-Ате в расследовании погромов и случаев мародёрства, произошедших во время январских беспорядков, участвуют 33 судебных эксперта, что позволяет избежать «волокиты и просрочек».