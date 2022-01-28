Пекин, , 08:28 — REGNUM Среди лиц, прибывших на Зимние Олимпийские игры в Пекин выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022 Цитата из видео YouTube

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Всего в Китай 27 января прибыло 1 682 человека — спортсменов, сопровождающих лиц и «представителей заинтересованных сторон». После проведения ПЦР-тестирования было выявлено десять случаев заражения коронавирусом, из них два случая среди спортсменов и их сопровождения, восемь случаев среди представителей заинтересованных сторон.

Ещё два новых случая инфицирования было выявлено среди прибывших на Олимпийские игры накануне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки среди прибывших на Зимние Олимпийские игры лиц было выявлено 23 случая заражения коронавирусом.

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