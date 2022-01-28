Джакарта, , 08:28 — REGNUM Губернатор Бали Ваян Костер заявил о росте числа туристов, приезжающих на остров, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2022 году, кажется, ситуация начинает улучшаться, потому что на Бали начали прибывать внутренние туристы. Хотя это число достигло лишь 30%», — заявил Ваян Костер.

По словам губернатора, число туристов выросло вместе с числом заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее троих военнослужащих армии Индонезии погибли в результате перестрелки с повстанческой группировкой в провинции Папуа.

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