Джакарта, 28 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Губернатор Бали Ваян Костер заявил о росте числа туристов, приезжающих на остров, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

«В 2022 году, кажется, ситуация начинает улучшаться, потому что на Бали начали прибывать внутренние туристы. Хотя это число достигло лишь 30%», — заявил Ваян Костер.

По словам губернатора, число туристов выросло вместе с числом заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее троих военнослужащих армии Индонезии погибли в результате перестрелки с повстанческой группировкой в провинции Папуа.