* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 08:27 — REGNUM Москва готова подготовить почву для переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противниками для завершения межафганского мирного процесса. Об этом заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время Амир Хан Моттаки сказал о своей недавней встрече с Ахмадом Масудом в Иране, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет враждебности ни к кому.

Во время своего недавнего визита в Тегеран Амир Хан Моттаки встретился с Исмаил Ханом и Ахмадом Масудом.

В последние годы в России несколько раз проводились переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противниками.

Недавно источники сообщили, что в Москву уехали мулла Барадар, мулла Якуб, Ахмад Масуд и Амрулла Салех. Эта новость не была подтверждена официальными российскими источниками.

Россия всегда настаивала на том, что все разногласия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оппозицией должны решаться путем диалога.