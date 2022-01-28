Брюссель, , 08:24 — REGNUM Депутат Европарламента Филип Де Ман выразил обеспокоенность масштабами влияния США в Европе. Свою позицию по этому вопросу политик сформулировал в обращении к Совету ЕС, передает RT.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

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Депутат напомнил, что 10 января в Женеве представители США и России начали переговоры, «непосредственно касающиеся безопасности Европы».

Де Ман в связи с этим поинтересовался, почему представители Совета ЕС не принимают участия в этом переговорном формате.

«Какие меры примет Совет для противодействия влиянию США в Европе?» — задался он вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками. Москве тоже придётся делать какие-то шаги, что поможет укрепить позиции Вашингтона в сфере безопасности, подчеркнул он.

Напомним, проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности МИД РФ опубликовал в декабре 2021 года. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.