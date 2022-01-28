Грозный, 28 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Прежде чем рассуждать о правах человека и их нарушениях в других странах, Соединённым Штатам стоит научиться сам соблюдать их. Об этом, в ответ на обвинения Госдепартамента США в якобы имеющихся массовых нарушениях прав человека в Чечне и призыве освободить «несправедливо задержанных», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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"Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа ещё те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет», — написал глава республики в сообщении в телеграмм-канале.

Он пояснил, что «глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить».

«Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах? — недоумевает Кадыров. —Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты».

Глава республики также напомнил и о других «секретных тюрьмах ЦРУ», разбросанных по миру, а также внесудебных казнях иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке», — перечислил он.

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«Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать», — указал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, а также прекратить преследование лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и нападки на правозащитников и представителей независимых СМИ.

В свою очередь заявления американского внешнеполитического ведомства о якобы имеющихся массовых нарушениях прав человека в Чечне, которые не подкреплены никакими достоверными доказательствами, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал частью информационной войны. По его словам, это часть «оголтелой информационной борьбы» против России и попыткой вмешательства в российские внутренние дела.

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