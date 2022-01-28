Кадыров посоветовал Госдепу США научиться соблюдению прав человека
Грозный, 28 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Прежде чем рассуждать о правах человека и их нарушениях в других странах, Соединённым Штатам стоит научиться сам соблюдать их. Об этом, в ответ на обвинения Госдепартамента США в якобы имеющихся массовых нарушениях прав человека в Чечне и призыве освободить «несправедливо задержанных», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Он пояснил, что «глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить».
Глава республики также напомнил и о других «секретных тюрьмах ЦРУ», разбросанных по миру, а также внесудебных казнях иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, а также прекратить преследование лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и нападки на правозащитников и представителей независимых СМИ.
В свою очередь заявления американского внешнеполитического ведомства о якобы имеющихся массовых нарушениях прав человека в Чечне, которые не подкреплены никакими достоверными доказательствами, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал частью информационной войны. По его словам, это часть «оголтелой информационной борьбы» против России и попыткой вмешательства в российские внутренние дела.
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