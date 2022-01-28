Сеул, , 08:17 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA—». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Агентство Fitch Thetoc.gr

Известно, что агентство сохраняет рейтинг на данном уровне с сентября 2012 года.

Как отметили эксперты, нынешний рейтинг уравновешивает надёжные внешние финансы, устойчивые макроэкономические показатели и сильный экспорт с геополитическими рисками, связанными с КНДР, и структурными проблемами, связанными со старением населения.

По прогнозам представителей агентства, темпы роста южнокорейского ВВП в 2022 году составят 3%.

«Ключевым фактором роста станет частное потребление, поскольку внутренняя активность населения продолжает восстанавливаться», — отметили представители Fitch Ratings.

По прогнозам специалистов, в текущем году Банк Кореи повысит учетную ставку ещё два раза, инфляция составит 2,6%, а соотношение госдолга страны к ВВП — 49,9%.