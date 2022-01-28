Уфа, 28 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Башкирии стал экс-замначальника управления Денис Марясев. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

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По информации журналистов, бывший руководитель УФНС по региону Марат Вахитов был освобожден от занимаемой должности 21 января в результате плановой ротации: он будет работать в системе Федеральной налоговой службы в Москве.

Сообщается, что Денис Марясев родился 7 ноября 1977 года в Стерлитамаке. В 2000 году стал выпускником Башкирского государственного университета. В налоговых органах Башкирии работает с 2001 года.