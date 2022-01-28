Астана, 28 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Массовое отключение энергоснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом 28 января сообщила пресс-служба казахстанской компании-оператора по управлению электрическими сетями Kegoc.

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Согласно официальному заявлению компании, из-за короткого замыкания 25 января в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС в Республике Узбекистан. Суммарная потеря генерации составила более 1 500 МВт. Из-за возникшего дефицита мощности в энергосистеме Узбекистана произошёл несанкционированный отбор мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана.

В итоге произошёл наброс мощности на транзит 500 кВ «север — восток — юг Казахстана», что привело к его перегрузке. По данным компании, из-за отсутствия передачи мощности по транзитной линии 500 кВ «север — восток — юг Казахстана» вынужденные ограничения поставок электроэнергии составили порядка 1800 МВт. Одновременно энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отключении электроэнергии, которое произошло в Узбекистане, Киргизии и на юге Казахстана.