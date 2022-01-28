Москва, 28 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 27 января нефть марки Brent подорожала на 0,25%, до $89,92. На американской сессии цена повышалась до $91,00 после выхода американской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Randen Pederson Цистерны с нефтью

ВВП США в IV квартале 2021 года вырос на 6,9%, превысив ожидания рынка в 5,5%. Квартальный рост ВВП был самым сильным более чем за год, хотя заказы на товары длительного пользования снизились впервые за три месяца.

Американские фьючерсы выросли, так как данные просигнализировали о восстановлении экономики после кризиса, но рост индексов и цен на нефть был сдержан укреплением доллара.

Инвесторов пугает неопределенность в отношении количества повышений ставок в этом году и поднимет ли ФРС США ее сразу на 50 базисных пунктов в марте.

Сегодня, 28 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $89,38. Покупатели контролируют восходящий тренд и готовы двигаться выше.

При достижении отметки $93 за баррель ожидается коррекция и частичное закрытие длинных позиций.

После коррекции и накоплении сил покупатели смогут начать штурмовать психологический уровень $100 за баррель.

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