Лондон, 28 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что целью новых ограничительных мер является «жесткое ограничение» финансовых и технологических вливаний, которые связаны с российскими инициативами в газовой сфере. Антироссийские санкции будут введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины, уточнили собеседники издания.

Вместе с тем, считают журналисты газеты, данные меры могут подвести под удар такие компании как BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение против России новых санкций.

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