Чебоксары, 28 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Чувашии прокуратура опротестовала приказы чиновников, позволяющие заместителям министров и их помощникам не предоставлять декларацию о доходах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Речь идёт о ведомственных приказах в органах власти с уточнением перечня должностей, при замещении которых служащие не обязаны представлять сведения о доходах и имуществе. В прокуратуре отмечают, что под данное незаконное исключение попали три должности в семи ведомствах: первый заместитель и заместитель министра (руководителя службы), а также помощник министра.

В надзорном ведомстве уточняют, что указанные нарушения закона о противодействии коррупции выявлены в министерствах образования, строительства, природных ресурсов, цифровой политики, спорта, здравоохранения и службы по тарифам.

После прокурорского вмешательства нормативные правовые акты в министерствах привели в соответствие с требованиями законодательства. Правоохранители также добавляют, что указанные должностные лица, несмотря не «необязательность» требований, представляли сведения о доходах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Урмарском районе Чувашии после прокурорской проверки сведений о доходах, расходах и имуществе досрочно прекращены полномочия двух депутатов. В ведомстве установили, что парламентарии не представили сведения на себя, а также членов семьи за 2019 год.