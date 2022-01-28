Баку, , 08:13 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 27 января выявили 3361 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 12 923 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии в республике выявили 643 509 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 620 182 человека, в том числе 1132 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 14 663 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8664 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3192 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 544 тестов. Выздоровевшими медики признали 1259 человек. Скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19.