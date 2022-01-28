Вашингтон, 28 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении Белоруссии не будут отменены до тех пор, пока власти США не решат, что в республике прекращены «репрессии» и освобождены все «политические заключенные». Об этом 27 января говорится в заявлении в госсекретаря США Энтони Блинкена.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По утверждению Блинкена, «режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко удерживает в данный момент более тысячи политических заключенных».

Также указывается, что, как считает американский госсекретарь, в этом случае имеются ввиду жители Белоруссии, «которые были задержаны и посажены в тюрьму лишь потому, что мирно реализовывали свои права на свободу слова и собраний в ответ на сфальсифицированные выборы и злоупотребления режима Лукашенко».

«С августа 2020 года США в координации с союзниками и партнерами ввели пять блоков санкций в отношении официальных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции сохранятся, пока власти не прекратят беспрестанные репрессии в отношении белорусского народа, в том числе освободив без всяких условий всех политических заключенных», — отметил он в своем заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января белорусский госмонополист «Беларуськалий» потребовал от осуществляющих транзит его продукции «Литовских железных дорог» компенсацию всех убытков от расторжения контракта.