В Екатеринбурге обстреляли автобус
Екатеринбург, 28 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные повредили окно одного из автобусов 57-го маршрута. Об этом пишут СМИ.
Klas Tauberman
В автобусе
По данным Накануне.Ru, это случилось в районе остановки Кунарская. Водитель остановил автобус и на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавших нет.
В пресс-службе городского УМВД журналистам пояснили, что сведения о повреждении транспорта с использованием какого-либо оружия не подтверждаются. Проводится проверка.