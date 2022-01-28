Екатеринбург, 28 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные повредили окно одного из автобусов 57-го маршрута. Об этом пишут СМИ.

Klas Tauberman В автобусе

По данным Накануне.Ru, это случилось в районе остановки Кунарская. Водитель остановил автобус и на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавших нет.

В пресс-службе городского УМВД журналистам пояснили, что сведения о повреждении транспорта с использованием какого-либо оружия не подтверждаются. Проводится проверка.