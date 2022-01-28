Кишинёв, 28 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В феврале Молдавия снова может столкнуться с энергетическим кризисом из-за того, что не хватит денег на оплату за поставленный из России газ. Об этом заявил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан на пресс-конференции.

ru.torange.biz Долги за газ

Он отметил, что в январе стоимость газа стала значительно выше, чем в конце прошлого года, когда рассчитывали новые тарифы для населения и предприятий. Но после роста стоимости топлива тарифы не подняли, и у предприятия не будет денег на то, чтобы полностью рассчитаться с Газпромом.

«Если применить с 1 января новые тарифы, мы сделаем всё возможное, чтобы не было дефицита газа», — сказал Чебан.

В ноябре 2021 года тарифы на газ для населения Молдавии подняли в 2,4 раза. В январе 2022 года стоимость поставки топлива выросла еще на 40%.

Стоит отметить, что в ноябре «Молдовагаз» просрочил оплату за голубое топливо, в связи с чем Газпром пригрозил приостановить подачу и дал 48 часов на то, чтобы найти деньги. Тогда парламент и правительство срочно принимали закон, для выделения средств из бюджета. В январе деньги были выплачены в срок, но для этого снова пришлось принимать срочные меры и искать средства на оплату.