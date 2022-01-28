Владивосток, , 08:18 — REGNUM Во Владивостоке пять комплектов ключей от квартир вручили детям-сиротам 28 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: В Самарской области могут внедрить сертификаты для обеспечения жильем сирот

Ключи и подарки получили четыре девушки и парень. Ребятам — от 19 до 21 года.

С 2019 года квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют муниципалитеты. За это время новоселье отпраздновали 53 человека этой категории. Нынешние пять новоселов стали первыми в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечивать жильем детей-сирот намерены с помощью жилищных сертификатов в Самарской области.