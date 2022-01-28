Москва, 28 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 27 января открылись снижением по иностранным валютам. С открытия дневной сессии рубль перешел в наступление, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Укреплению рубля способствовало снижение геополитической напряженности и повышение нефтяных котировок.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 1684%, до 77,96 руб., евро/рубль — на 2,72%, до 86,97 руб., фунт/рубль — на 2,53%, до 104,44 руб.

Россия получила ответы от США и НАТО на предложения по безопасности, что вызвало резкий рост российских активов. Позднее появились заявления представителя МИД РФ и начальника Генштаба ВС Беларуси.

Заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев заявил, что Россия даже мысли не допускает о войне с Украиной.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич анонсировал возвращение российских войск во время брифинга.

Инвесторы позитивно оценили заявления. Падение пары доллар/рубль ускорилось, акции продолжили дорожать.

Укрепление рубля к евро и британцу по сравнению с долларом было обусловлено резким ростом курса доллара на валютном рынке Forex после завершившегося накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сегодня, 28 января, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $89,38. Утренняя сессия открылась снижением по доллару. Пара доллар/рубль отступила к уровню 77,72 руб.

Снижение геополитической напряженности благотворно влияет на нацвалюту. Если на торгах в Европе уровень 77,35 не устоит, то стоит ожидать падения до 76,45 руб.

Читайте также: Рубль начал укрепляться на фоне позитивной динамики сырьевых цен