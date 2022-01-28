Алма-Ата, Казахстан, 28 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Алма-Ате в расследовании погромов и случаев мародёрства, произошедших во время январских беспорядков, участвуют 33 судебных эксперта, что позволяет избежать «волокиты и просрочек». Об этом 28 января сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

пресс-служба правительства Казахстана «Экспертизу осуществляют 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов. Таким образом, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется».

Отмечается, что экспертиза осуществляется по пяти направлениям, в зависимости от обстоятельств дела проводится баллистическая, пожарно-техническая, строительная, товароведческая и экономическая оценка.

Министерством юстиции также образован дополнительный резерв, в который входят 68 судебных экспертов, большая часть которых специализируются на проведении экономической экспертизы.

«С 31 января часть специалистов из резерва будет направлена в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами».

По информации ведомства, в городе Чимкенте и ряде областей, пострадавших в результате январских беспорядков, проводится аналогичная экспертная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перестроить систему безопасности республики, чтобы она отвечала на все современные вызовы.

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