Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Россия требует немедленного вывода с территории Сирии всех иностранных военных сил, которые находятся в арабской республике незаконно. Об этом 27 января заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», — сказал он.

Также Полянский отметил, что незаконное пребывание в Сирии военных США способствовало созданию в северо-восточной части страны «зоны беззакония», где осуществляют беззаконные действия иностранные террористы, боевики и прочие преступные элементы.

«В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на «хороших и плохих», получают «вторую жизнь» определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — пояснил зампостпред РФ при ООН.

Кроме этого, он указал, что такого рода атмосфера является характерной для всех мест пребывания военных США, и во время их дислокации, и после их ухода.

«Последним примером служит Афганистан, население которого оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации», — добавил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выдвинул в адрес США обвинение в откровенном воровстве нефти в Сирии.