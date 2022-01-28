Уфа, , 08:04 — REGNUM 480 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в 2021 году в Башкирии. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по региону полковник полиции Владимир Севастьянов на пресс-конференции по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

ДПС МВД.РФ

Он также сообщил, то в прошлом году в результате ДТП 4712 человека получили травмы. В регионе на 5,2% уменьшилось число аварий с участием водителей в состоянии опьянения. Число дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов уменьшилось на 27,6%. При этом в республике фиксировался рост всех показателей аварийности с участием детей: 461 ДТП получили не совместимые с жизнью травмы 16 детей до 16 лет, 518 несовершеннолетних получили различные травмы.

Севастьянов отметил, что в 2021 году сотрудники ГИБДД республики возбудили свыше 4,1 млн дел об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Они выявили свыше 15 тысяч нетрезвых водителей.

«Количество постоянно действующих аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД составляет 1015 ед., с помощью которых вынесено 3 млн 387 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях», — приводит его слова пресс-служба ГИБДД по региону.

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