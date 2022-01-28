Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Пенсионер из ямальского города Ноябрьска Фёдор Арико предложил президенту России Вадимиру Путину узаконить проституцию. В ответ к нему наведалась полиция, сообщает сетевое «Ямал 1».

Джон Кольер. Жрица Вакха. До 1934

Фёдор Арико дозвонился до «Прямой линии» с Путиным. Его обращение к главе государства в эфир не прошло, но нагрянули полицейские, чтобы убедиться в «серьёзности автора вопроса».

«Два сотрудника брали объяснения», — сообщил пенсионер.

Фёдор Арико искренне убеждён, что легализация проституции — это дополнительные рабочие места, весомый доход в бюджет страны, сокращение числа преступлений на сексуальной почве, сокращение количества больных венерическими заболеваниями и заражённых ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, ямальский пенсионер нашёл доводы для легализации так называемых «лёгких» наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент штата Виктория в Австралии намерен декриминализовать проституцию и любые другие услуги на рынке секса в течение двух лет.