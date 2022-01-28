28 января 2022 | Время чтения 3 мин

Совладелец регоператора Оренбуржья по обращению с твердыми коммунальными отходами предлагает переход на тариф по вывозу мусора для населения не с учетом мусорящих людей, а с учетом квадратных метров, на которых они прописаны или являются собственниками. Интернет-пользователи считают эту идею абсурдной.

Наталья Хомутова, , 10:38 — REGNUM Совладелец ООО «Природа» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Оренбургской области) Сергей Черный считает, что тариф на сбор и вывоз мусора должен устанавливаться с учетом квадратных метров, а не числа граждан, прописанных в квартире. Он признался, что уже несколько лет пытается доказать правительству области обоснованность такого тарифа. Об этом Черный сообщил на пресс-конференции. Ее запись обнародована в Instagram-акаунте ООО «Природа».

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уже второй или третий год пытаемся доказать и правительству области, и всем, что нужно уйти от подушного сбора за мусор с людей, давайте перейдем на квадратные метры. Но, я так понимаю, у нас многие чиновники живут в больших домах, но людей мало, поэтому ему, чтобы платить больше… Он за свою шкуру готов порвать всех остальных, кроме как сделать для людей. Поэтому тут такой дисбаланс. Нужно принять решение, что богатые должны платить больше. Плохо это или хорошо? Я считаю, что это справедливо. Но мы не можем этого добиться. Нужно принять для себя решение. что богатые должны платить больше. Плохо это или хорошо? Я считаю, что это справедливо», — сказал Сергей Черный.

Также совладелец регоператора заострил внимание на том, что компания начинала работать при тарифе 124 рубля, сейчас он снижен до 80 рублей. «Экономически мы как бы не хотели, но придем к тому, что либо мы остановимся, и это будет коллапс, либо кто-то другой согласится работать за эти расценки», — подчеркнул бизнесмен.

Вывоз мусора Government-nnov.ru

Черный сделал неутешительный прогноз. По его словам, в 2024 году может закрыться последний в регионе полигон, если власти не предпримут никаких действий. Мусорные полигоны заполняются, а новые не появляются. Задача регоператора — вывозить мусор. Если в регионе полигонов не будет и прикажут везти мусор, например, в Сибирь, то покрывать расходы на транспортировку будут за счет населения.

Пользователи интернета без энтузиазма восприняли идею бизнесмена относительно перехода к тарифу с учетом квадратных метров. «Странная инициатива, отходы образуют люди, а не квадратные метры», — недоумевает оренбурженка.

Обсуждая актуальную тему тарифа на интернет-площадке портала ural56.ru, один из комментаторов заметил, что бизнесмен «мастерски выкручивается, пытаясь содрать еще больше денег в свой карман, не работая от слова совсем».

«Сколько уже «Природа» на коне? И мусора становится только больше и больше, все утопает, оператор спихивает с себя все обязанности, а тариф только увеличивает. Платить за квадраты — что за ересь? То есть человек один живет в трешке — и должен платить больше, чем семья из пяти человек, что ютятся в однушке? Очень корявая и неуклюжая попытка быть «ближе» к народу. А на самом деле — новая попытка его обчистить. «Природа» за несколько лет так и не научилась справляться со своими обязанностями», — считает он.

Площадка для мусорных контейнеров AlexChirkin

«Брать за несуществующих людей они прекрасно умеют. Мне по наследству досталась квартира от деда. В ней никто не прописан и никто не живёт. Собственник я один. И я плачу ежемесячно за вывоз мусора! И точно так же я плачу за мусор там, где прописан. Все потому, что по их волшебным правилам, если нет прописанных, то платеж будет по количеству собственников. И это очень круто — бабло из воздуха. Сколько он там плачется, что ему платят? 80 рублей? Я ежемесячно за себя оплачиваю 160. Готов поспорить, что это не единичный случай», — оставлен еще один комментарий.