Токио, 28 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Парламент Японии собирается принять резолюцию, обвиняющую Китай в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), а также других регионах республики. Ожидается, что голосование по резолюции будет проходить 1 февраля, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что проект резолюции уже подготовили депутаты из различных японских партий от нижней палаты парламента. При этом даже оппозиционные партии подтверждают единодушие японских депутатов по этому вопросу. Ожидается, что за резолюцию проголосуют единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года Япония приняла решение все же принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Тем не менее страна отказалась отправлять на мероприятие членов правительства и других высокопоставленных чиновников. При этом союзники Японии, включая Соединенные Штаты, заявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады из-за нарушений Пекином прав человека.