Благовещенск, 28 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В столице Амурской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве знакомого. Тело человека обнаружили через месяц после его смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе управления МВД по региону.

Mate Marschalko Убийство

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Труп пролежал длительное время в подземной металлической ёмкости для воды. Мёртвым своего знакомого обнаружила жительница Благовещенска. На теле были признаки насильственной смерти.

Ранее вместе с убитым амурчанином жили два его знакомых. Сотрудники полиции установили их личности, разыскали мужчин и вязали их под стражу. Подозреваемые скрывались от правоохранителей в разных населённых пунктах Амурской области.

По версии следствия, преступление было совершено в середине декабря 2021 года во время распития алкоголя. Хозяин дома начал оскорблять собутыльников и обвинять их в том, что они не помогают ему с домашними делами. Во время перепалки мужчины напали на амурчанина и убили его, а затем скрылись с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Пензе задержали подозреваемого в убийстве таксиста в международном аэропорту «Пулково». Труп мужчины обнаружили на водительском сидении его автомобиля.