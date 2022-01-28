Тбилиси, , 07:54 — REGNUM На этой неделе в Грузии заявки на перевод школьников на онлайн-обучение подали заявки 36 202 родителя. Об этом пресс-служба минздрава республики сообщила «Общественному телевидению».

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отметили, что эти случаи вызваны добровольным решением и к ни не относятся те, кого перевели на удалённые занятия из-за карантина, объявленного в классе. За тот же период директора школ получили 4 031 заявку на перевод учеников с дистанционного обучения на нормальное.

На прошлой неделе родители школьников подали 23 869 заявок на перевод их детей на удалённый режим онлайн. В школах Грузии можно менять режим обучения раз в неделю.

Стоит отметить, что в Грузии на прошлой неделе начался резкий рост темпов распространения коронавирусом. При этом смертность среди пациентов с COVID-19 постепенно снижается.

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