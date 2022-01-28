Новосибирск, 28 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Молочный завод из Новосибирской области получил банкротный иск от фонда развития малого и среднего предпринимательства региона. Соответствующее заявление арбитраж области пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Health.obozrevatel.com Молоко

Иск от фонда к ООО «Производственная компания «Новосибирский молочный завод» подан 26 января 2022 года. Сумма претензий составляет 5 037 867 рублей. Ранее завод проходил третьим лицом в споре фонда с «Промсвязьбанком», но при пересмотре дела в конце декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано.

Ранее инициировать банкротное дело в отношении завода пытался налоговый орган. Судебное разбирательство неоднократно откладывалось, так как вопрос пытались решить мирным путём. В конце декабря 2021 года производство по делу прекратили. Сумма долга составляла 1,7 млн рублей, но частично он был погашен.

В едином госреестре юрлиц завод зарегистрирован в декабре 2013 года. На начало 2021 года на предприятии работали более 20 человек. Владелец — Степан Скопич. Он же является директором.