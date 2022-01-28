Хэфэй, Китай, , 07:47 — REGNUM В провинции Аньхой на востоке Китая был введен режим чрезвычайной ситуации третьего уровня в связи со снежной бурей, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Метель Bookmix.ru

Это второй по серьезности уровень в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации Китая. По данным местной метеорологической станции, с вечера 27 января по 29 явнаря в провинции к югу от реки Хуайхэ ожидается метель со снегопадом до 35 сантиметров. В ответ на надвигающуюся метель местные власти принимают срочные меры предосторожности в таких областях, как транспорт, сельскохозяйственное производство и энергетика.

В уезде Хэсянь местные органы сельского хозяйства выпустили руководства по предотвращению стихийных бедствий, чтобы помочь фермерам использовать бамбук, древесину и другие материалы для укрепления овощных теплиц.

Чтобы гарантировать электроснабжение во время снежных бурь, железнодорожные власти согласовали свои действия с угледобывающими предприятиями и электростанциями, увеличив объемы транспортировки угля для полного удовлетворения потребностей крупных тепловых электростанций.