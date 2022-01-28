Хэфэй, Китай, 28 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В провинции Аньхой на востоке Китая был введен режим чрезвычайной ситуации третьего уровня в связи со снежной бурей, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Bookmix.ru Метель

Это второй по серьезности уровень в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации Китая. По данным местной метеорологической станции, с вечера 27 января по 29 января в провинции к югу от реки Хуайхэ ожидается метель со снегопадом до 35 сантиметров. В ответ на надвигающуюся метель местные власти принимают срочные меры предосторожности в таких областях, как транспорт, сельскохозяйственное производство и энергетика.

В уезде Хэсянь местные органы сельского хозяйства выпустили руководства по предотвращению стихийных бедствий, чтобы помочь фермерам использовать бамбук, древесину и другие материалы для укрепления овощных теплиц.

Чтобы гарантировать электроснабжение во время снежных бурь, железнодорожные власти согласовали свои действия с угледобывающими предприятиями и электростанциями, увеличив объемы транспортировки угля для полного удовлетворения потребностей крупных тепловых электростанций.