Якутск, , 07:48 — REGNUM Выпускать собак из приюта, даже если они не агрессивны, опасно, заявил мэр Якутска Евгений Григорьев. Своё мнение он высказал на онлайн-совещании в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM.

Собака в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Глава города подчеркнул, что собака ведёт себя по-разному среди людей, в пункте передержки, и в естественной среде, среди других животных.

«Когда она оказывается на воле — она коллективное стайное животное, попадает под влияние в том числе альфа-особей и демонстрирует совсем другое поведение», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, мэры городов России готовы обсуждать внесение поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы соотнести прописанные в документе положения и их практическое применение.