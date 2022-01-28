Ухань, Китай, 28 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Столица провинции Хубэй город Ухань в центральном Китае, который некогда сильно пострадала от эпидемии COVID-19, в 2021 году увеличил ВРП на 12,2%, сообщает агентство Синьхуа.

David Baron Ухань. Китай

По данным муниципального бюро статистики, ВВП Уханя в прошлом году составил более 1,77 трлн юаней (около $280 млрд). Это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что свидетельствует о хорошем темпе экономического восстановления и развития.

В 2021 году добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Уханя превысила 44,4 млрд юаней, 620,8 млрд юаней и 1,1 трлн юаней соответственно, увеличившись на 8,7%, 12,1%и 12,3% в годовом исчислении.

В прошлом году в Ухане наблюдался значительный рост инвестиций при успешном развитии внешней торговли. Инвестиции в основной капитал мегаполиса с населением более 12 млн человек выросли на 12,9% в годовом исчислении, что на 24,7 процентного пункта выше, чем годом ранее. Общий объем импорта и экспорта города за год вырос на 24% и достиг 335,94 млрд юаней