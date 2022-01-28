Каракас, , 07:41 — REGNUM Прошение о проведении референдума по вопросу отставки венесуэльского президента Николаса Мадуро отклонено Национальным избирательным советом (НИС) Венесуэлы из-за того, что авторы инициативы не смогли собрать достаточное количество подписей в поддержку указанного заявления. Об этом совещательный орган сообщил 27 января на своей странице в Twitter.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для того, чтобы провести референдум им необходимо было заручиться поддержкой не менее 20% жителей каждого региона республики. Авторы прошения собрали в среднем по стране 1,01% голосов от всех зарегистрированных избирателей. Всего НИС получил 42 421 подпись из около 4,3 млн необходимых.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января представитель оппозиционного «Движения венесуэльцев за референдум об отставке» Никмер Эванс объявил, что указанная организация обратится в Верховный суд Венесуэлы с прошением об отмене результатов сбора подписей в поддержку референдума об отставке Николаса Мадуро. Он обвинил Национальный избирательный совет (НИС) в создании препятствий для сборщиков подписей.

В Венесуэле опротестуют сбор подписей за референдум об отставке Мадуро