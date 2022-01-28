Бразилиа, , 07:40 — REGNUM В Бразилии впервые с начала пандемии за одни сутки выявили 228 954 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом сообщает бразильский национальный совет здравоохранения.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предыдущий рекордный показатель по заболеваемости был зафиксирован в стране 26 января — тогда за одни сутки выявили 224 567 носителей коронавируса. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 24 764 838.

Также за минувшие сутки в республике скончались 672 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бразилии от осложнений COVID-19 умерли 625 085 человек. При этом к настоящему времени в стране полностью прошли вакцинацию 148,8 млн жителей. Из них около 42 млн также прошли и ревакцинацию.