Нанкин, Китай, , 07:38 — REGNUM В провинции Цзянсу на востоке Китая, одном из экономических центров страны, фактическое использование прямых иностранных инвестиций (FDI) достигло рекордного уровня в $28,85 млрд в прошлом, сообщает агентство Синьхуа.

Нанкин Khalid Albaih

В прошлом году Цзянсу лидировала в стране по фактическому использованию FDI, а на ее долю приходилось 16,6% от общего объема FDI в Китае. Кроме того, показатель увеличился на 26,7% по сравнению с 2019 годом, при среднегодовом темпе роста 12,5%

«Что особенно примечательно, так это то, что штаб-квартира иностранного капитала в Цзянсу ускорила свое расширение, насчитывая в общей сложности 331 штаб-квартиру иностранного капитала и функциональные учреждения, из которых 50 являются инвесторами из списка Fortune 500», — сказал представитель департамента коммерции провинции Тан Дайюнь.

В Цзянсу также наблюдался рост фактических FDI из стран «Пояса и пути» на 46,1% в годовом исчислении до $1,47 млрд в 2021 году.