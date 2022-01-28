Москва, 28 января, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Заявления Госдепартамента США о якобы имеющихся массовых нарушениях прав человека в Чечне назвал частью информационной войны посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом 28 января сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Facebook.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Претензии и обвинения Госдепа США о «репрессиях» в Чечне Антонов назвал частью «оголтелой информационной борьбы» против России и попыткой вмешательства в российские внутренние дела. При этом посол РФ в США уточнил, что заявления американского внешнеполитического ведомства не подкреплены никакими достоверными данными.

Антонов отметил, что властям США в вопросах прав человека следует не заниматься нравоучениями, а начать улучшать собственные «каноны демократии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, а также прекратить преследование лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и нападки на правозащитников и представителей независимых СМИ.