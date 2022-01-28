Наньнин, Китай, , 07:34 — REGNUM Продажи культового деликатеса, известного своим острым запахом, супа лосыфэнь в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, в 2021 году резко выросли, сообщает Муниципальное бюро коммерции Лючжоу, передает агентство Синьхуа.

Чоу-мень — лапша, которая продается на рынке, — быстрый способ восстановить силы Сергей Строителев © ИА REGNUM

Общий объем продаж производственной цепочки лосыфэня, включая сырье и другие дочерние отрасли в 2021 году превысил 50 млрд юаней (около $7,88 млрд), свидетельствуют данные бюро. Объем продаж упакованного лосыфэня в прошлом году составил почти 15,2 млрд юаней, что на 38,23% больше в годовом исчислении.

Экспортная стоимость лосыфэня за этот период превысила $8,24 млрд, увеличившись на 80% в годовом исчислении, по данным властей. Лосыфэнь — это лапша быстрого приготовления из речной улитки, известная своим характерным острым запахом, является местным фирменным блюдом в Гуанси. Для непривычного к ней человека ее запах может показаться зловонным.