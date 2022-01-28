Петропавловск-Камчатский, 28 января 2022, 07:32 — REGNUM В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 18 января сообщает Камчатский противолавинный центр.
Лавинная опасность также распространяется на склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский. Следует воздержаться от посещения и районов вулканов Ключевской группы.
В настоящее время Камчатка находится в зоне влияния циклона, который с вечера 27 января принёс в ряд районов полуострова сильный ветер (с порывами до штормового), снег и метель.
Напомним, потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова являются все горные территории Камчатского края.
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