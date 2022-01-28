Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 28 января сообщает Камчатский противолавинный центр.

Greg L. Wright Лавина

Камчатский противолавинный центр «С 29 по 31 января включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно бассейна реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов».

Лавинная опасность также распространяется на склоны вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский. Следует воздержаться от посещения и районов вулканов Ключевской группы.

В настоящее время Камчатка находится в зоне влияния циклона, который с вечера 27 января принёс в ряд районов полуострова сильный ветер (с порывами до штормового), снег и метель.

Напомним, потенциально лавиноопасными с момента образования постоянного снежного покрова являются все горные территории Камчатского края.