Пекин, , 07:28 — REGNUM Китайский интернет-гигант Tencent возглавил список 500 самых ценных частных китайских компаний в 2021 году, согласно новому рейтингу, опубликованному Шанхайским исследовательским институтом, передает агентство Синьхуа.

Офис Tencent в Шэньчжэни Chris Yunker

Компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), ведущий производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Китае, впервые вошел в топ-10 в списке, составленном Исследовательским институтом Хужунь.

Исследовательский институт ранжировал компании на основе их рыночной капитализации или оценки. Общая стоимость компаний, включенных в список, составила 66 трлн юаней (около $10,4 трлн).

Среди 500 компаний, включенных в список, 56% являются предприятиями B2B, и 77% из них производят физическую продукцию. Медицинские фирмы заняли наибольшее количество мест в списке, в то время как энергетические компании заняли второе место.