Пекин, 28 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая одобрил в общей сложности 90 инвестиционных проектов в основной капитал в прошлом году, что способствовало ускорению роста экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Национальная комиссия по развитию и реформам одобрила проекты на сумму 775,4 млрд юаней (около $122 млрд) в виде инвестиций в прошлом году, в основном в отраслях транспорта, энергетики, водного хозяйства и информатизации. В декабре комиссия одобрила шесть инвестиционных проектов в основной капитал на общую сумму 18,5 млрд юаней.

Последние данные показали, что инвестиции в основной капитал Китая выросли на 4,9% в годовом исчислении до более чем 54,45 трлн юаней в 2021 году, что также на 8% больше, чем в 2019 году.

У страны есть потенциал и стимул для расширения эффективных инвестиций при усилении фискальной и денежно-кредитной поддержки, сказал заместитель главы комиссии Нин Цзичжэ.