Пекин, , 07:23 — REGNUM В Китае произошли очередные улучшения в сфере производства фотоэлектрической энергии, установленная мощность которой превысила 300 млн кВт, сообщает агентство Синьхуа.

Установка солнечных панелей в Тихой Rus-arc.ru

По данным Национального энергетического управления Китая (NEA), по состоянию на конец 2021 года установленная мощность фотоэлектрической энергии в стране составила 306 млн кВт, седьмой год подряд занимая первое место в мире.

Объем вновь созданных установленных мощностей фотоэлектрической энергии в Китае в прошлом году достигли 53 млн кВт, что делает страну мировым лидером по этому показателю девятый год подряд. Распределенная генерация стала новым этапом в развитии сектора, говорится в сообщении NEA.

Установленная мощность распределенной фотоэлектрической энергии выросла до 107,5 млн кВт или одной трети от общего объема, в то время как в недавно созданной генерации электроэнергии ее доля достигла 55% в прошлом году.

Производство фотоэлектрической энергии в домашних хозяйствах Китая в 2021 году выросло примерно до 21,5 млн кВт, что сыграло важную роль в достижении целей в области пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, отмечает NEA.